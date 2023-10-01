Fenerbahçe'nin iptal edilen golde karar doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında sarı-lacivertliler skoru 2-0'a getirirken, golden önce Osayi'nin elle oynaması sonucu hakem Cihan Aydın pozisyonu VAR'da izledi ve iptal etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonu değerlendirdi ve "F.Bahçe'nin iptal edilen golü doğru, koluyla düzeltiyor." dedi. Toroğlu ayrıca Sebastian Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonu da yorumladı. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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