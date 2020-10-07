Fenerbahçe'nin Göztepe hazırlığı sürüyor

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Kemal Ademi, Dimitrios Pelkas ve Diego Perotti takıma katıldı. Kanarya'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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