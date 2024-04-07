Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi 19 Yaş Altı Takımı'nın maçını izledi!
Süper Kupa'da bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Dereağzı Tesisleri'nde 19 Yaş Altı Takımı'nın maçını izledi.
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