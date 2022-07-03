Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı için çarpıcı değerlendirme: Bu sezon için fikir verir!
Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 mağlup etti. Avusturya kampı öncesinde 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Shkupi ile iki berabere kalırken, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı ise 4-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin sezon öncesi form durumunu Hüseyin Özkök değerlendirdi ve Dinamo Kiev maçı öncesi çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o sözler...
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