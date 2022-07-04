TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Joshua King'in peşinde!
Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, hücum hattına takviye için Joshua King'i gündemine aldı. Konuyla ilgili bilgileri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte o sözler...
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