FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu: Jorge Jesus katı bir hoca
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Partizan'ı 1-0 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ferdi, teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili "Katı bir teknik direktör, katı bir hoca. Düşündüğü şeyleri direkt olarak söylemeye seven bir hoca" ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)
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