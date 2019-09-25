25 Eylül 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'nin derbi performansı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı ligde 9 maçtır kaybetmiyor.
25.09.2019

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