25 Eylül 2019, Çarşamba

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"Derbide favorim Fenerbahçe"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu ve Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde favorisini açıkladı.
25.09.2019

Uluç, "Derbide favorim Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Ersun Yanal futbolunda önemli gelişme işaretleri aldım bu hafta. Ersun Yanal artık Fenerbahçe'ye aktif top oynatmaya başladı. " ifadelerini kullandı.

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