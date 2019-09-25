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Ali Koç'un cezası açıklandı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi..
25.09.2019
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı..
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin tl para cezası aldı...
Ali Koç, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmişti...
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