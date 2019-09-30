30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti hasreti

Fenerbahçe, son dönemde ezeli rakipleriyle oynadığı lig maçlarında galip gelemiyor... Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı son 12 mücadelede kazanamadı... Fenerbahçe, ezeli rakiplerine karşı ligdeki son galibiyetini 23 Eylül 2017'de, yani yaklaşık 2 yıl önce Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla aldı.
30.09.2019

Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 12 lig maçında 10 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler, bu 12 maçtaki iki yenilgisinden birini Beşiktaş'a, diğerini Trabzonspor'a karşı aldı... Galatasaray ile oynadığı son 5 derbiden ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada galip gelemezken Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig karşılaşmasında 3 puan alamadı...

Fenerbahçe bu süreçte 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı 3-0 hükmen galip gelerek tur atlamıştı...

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında lig'de deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Luiz Gustavo: Çok çekişmeli bir maç oldu Luiz Gustavo: Çok çekişmeli bir maç oldu 29.09.2019
Muriç: F.Bahçe'de efsane olmak için buradayım Muriç: F.Bahçe'de efsane olmak için buradayım 29.09.2019
Altay Bayındır: 3 puan almak için gelmiştik Altay Bayındır: 3 puan almak için gelmiştik 29.09.2019
Ersun Yanal: Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz Ersun Yanal: Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz 29.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Altay Bayındır: Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı Altay Bayındır: Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı 28.09.2019
Emre Belözoğlu 69 yaşına kadar oynayabilir "Emre Belözoğlu 69 yaşına kadar oynayabilir" 28.09.2019
Bu derbi değil dertbi "Bu derbi değil dertbi" 28.09.2019
Fenerbahçe kafilesine tezahüratlarla uğurlama Fenerbahçe kafilesine tezahüratlarla uğurlama 28.09.2019
Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı 28.09.2019
Ali Koç taraftarları stada böyle uğurladı Ali Koç taraftarları stada böyle uğurladı 28.09.2019
Fenerbahçe'de derbi öncesi son gelişmeler Fenerbahçe'de derbi öncesi son gelişmeler 28.09.2019
Galatasaray'da derbi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı Galatasaray'da derbi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı 28.09.2019
Sezonun ilk derbisi Seyrantepe'de Sezonun ilk derbisi Seyrantepe'de 28.09.2019
Derbide gözler Falcao ve Muriç'in üzerinde Derbide gözler Falcao ve Muriç'in üzerinde 28.09.2019
Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabeti 110 yaşında Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabeti 110 yaşında 28.09.2019
Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti 28.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Performansı tartışılıyordu... Falcao hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao...
Usta yazardan şok sözler! "Fikret Orman ve Abdullah Avcı el ele gider"
Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark!
Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör