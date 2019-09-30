Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti hasreti
Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 12 lig maçında 10 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Sarı-lacivertliler, bu 12 maçtaki iki yenilgisinden birini Beşiktaş'a, diğerini Trabzonspor'a karşı aldı... Galatasaray ile oynadığı son 5 derbiden ise beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada galip gelemezken Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig karşılaşmasında 3 puan alamadı...
Fenerbahçe bu süreçte 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı 3-0 hükmen galip gelerek tur atlamıştı...
Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında lig'de deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
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