Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti hasreti

Fenerbahçe, son dönemde ezeli rakipleriyle oynadığı lig maçlarında galip gelemiyor... Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı son 12 mücadelede kazanamadı... Fenerbahçe, ezeli rakiplerine karşı ligdeki son galibiyetini 23 Eylül 2017'de, yani yaklaşık 2 yıl önce Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla aldı.

Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 12 lig maçında 10 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler, bu 12 maçtaki iki yenilgisinden birini Beşiktaş'a, diğerini Trabzonspor'a karşı aldı... Galatasaray ile oynadığı son 5 derbiden ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada galip gelemezken Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig karşılaşmasında 3 puan alamadı...

Fenerbahçe bu süreçte 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı 3-0 hükmen galip gelerek tur atlamıştı...

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında lig'de deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.