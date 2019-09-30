30 Eylül 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe vites düşürdü

Bu sezona 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe'nin hızı, son maçlarda azaldı... Sarı-lacivertliler Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0, ikinci haftada ise deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.
30.09.2019

İlk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçiren Ersun Yanal'ın öğrencileri 3. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı... Fenerbahçe daha sonra Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilirken Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, son 4 lig maçında sadece 5 puan kazandı. İlk 2 maçtan 6 puanla ayrılan sarı-lacivertlilerin hızı, son 4 haftada azaldı...

Son 4 haftada 7 puan kaybeden Ersun Yanal'ın öğrencileri, ligde lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe, milli maç arasına kadar evinde Antalyaspor ve deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

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