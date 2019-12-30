Fenerbahçe'nin 2019 karnesi
Sarı-lacivertliler bu yıl Süper Lig'de 34, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maç oynadı. Fenerbahçe, oynadığı resmi karşılaşmalarda 21 galibiyetin yanı sıra 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda yüzde 51'lik galibiyet yüzdesi elde etti.
Fenerbahçe, son 5 yılın en az maça çıktığı senesini 2019'da yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 2015'te 56, 2016'da 61, 2017'de 51, 2018'de ise 50 mücadeleye çıkmıştı. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Avrupa kupalarında oynama hakkı elde edemediği için resmi maç sayısı düştü ve 4 sene sonra 50 maçın altında kaldı.
Fenerbahçe, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de olduğu gibi 2019 yılını da kupasız tamamladı.
Son beş yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, beş yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı. Süper Lig'de son beş sezonda 3 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 altıncılık yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde elendi, 2016, 2018'de finalde, 2019'da ise son 16 turunda kaybetti.
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