FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve kurmayları teknik direktör arayışı için yurt dışına gitti! İşte hedefteki isimler...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç, yöneticileri ile beraber gelecek sezon için hoca koltuğunu yabancı bir isim ile doldurmak için yurt dışına uçuş yaptılar. Başkan ve yöneticiler ilk olarak İngiltere ve ardından Almanya'ya geçecekler. Ali Koç ve yöneticilerin Alman teknik direktör Joachim Löw ile görüşme yapmaları bekleniyor. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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