Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler! "Yabancı olsaydı..."
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Hırvat orta sahasına karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. A Spor yorumcusu Onur Özkan, İsmail Yüksek'i değerlendirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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