FENERBAHÇE HABERİ: Flaş İsmail Kartal sözleri! "Takımı nereden nereye getirdi"
A Spor yorumcusu Cem Pamiroğlu, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pamiroğlu, "İsmail Kartal takımı nereden nereye getirdi. İsmail Kartal ile ilgili güzel yazılar, övgüler çok fazla görmüyorum. Hocayı tebrik ediyorum ve onunla gurur duyuyorum. İsmail Kartal'ın hakkını vermek lazım" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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