Fenerbahçeli taraftarlar RAMS Park'a ulaştı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe taraftarı, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide takımlarını desteklemek için RAMS Park'a geldi. İşte detaylar...
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