15 Şubat 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçeli Mame Thiam Diyarbakır'da bir köy okulunu yeniledi
Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam, sahibi olduğu Mame Thiam Vakfı aracılığıyla Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulunu yeniledi. Vakfın sosyal medya hesabından, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar :)" açıklamasında bulunuldu.
15.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sosa'ya flaş sözler! "Adeta el freni"
- Terim'den Mohamed sözleri! "2-3 haftada..."
- Sosa'ya flaş sözler! "Adeta el freni"
- Canlı yayında değerlendirdi! "O oyuncular başarıya aç"
- Sabah Sporu - 15/02/2021
- Canlı yayında değerlendirdi! "O oyuncular başarıya aç"
- Sosa'ya flaş sözler! "Adeta el freni"
- Fenerbahçe için flaş yorum! "En büyük sorunu..."
- Fuat Çapa: Verilmeyen penaltımız var
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları