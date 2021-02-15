Fenerbahçeli Mame Thiam Diyarbakır'da bir köy okulunu yeniledi

Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam, sahibi olduğu Mame Thiam Vakfı aracılığıyla Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulunu yeniledi. Vakfın sosyal medya hesabından, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar :)" açıklamasında bulunuldu.

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