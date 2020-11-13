Fenerbahçeli Gökhan Gönül için çarpıcı sözler! "45 maçlık periyodu kaldıramaz"

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, kasığındaki sakatlık nedeniyle sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenen Gökhan Gönül ile ilgili "Gökhan Gönül’ün 45 maçlık bir periyodu kaldırma ihtimali yok." dedi.

ABONE OL