Fenerbahçeli futbolcuya flaş eleştiri! "Çok şahsi oynuyor"

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti ve zirveye ortak oldu. Sarı-lacivertlileri değerlendiren A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Pelkas'a dikkat çekerek, "Pelkas çok şahsi oynuyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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