02 Nisan 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı
Fenerbahçe'de corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada gelecek sezon planlamasına start verildi. Yönetimin gündem maddelerinden biri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuların durumu. Bu isimlerden Mehmet Ekici ile ilgili karar verildi.
02.04.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ajax Babel'in sözleşmesini feshetti
- Beşiktaş'ta yabancılar indirimi istemedi
- UEFA'dan Finansal Fair Play'de esneklik
- Galatasaray'da yeni sezon planlaması
- "Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemeye hazırım"
- Fenerbahçeli futbolculardan videolu 'Evde kal' çağrısı
- Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı
- Adnan Dalgakıran: Süper Lig'in devam etmesi zor
- Vedat Muriqi: Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...