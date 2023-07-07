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Fenerbahçeli futbolcular gözyaşlarını tutamadı! Arda Güler'in imza töreni sırasında...

Fenerbahçe'den bonuslar dahil 30 milyon Euro bonservis bedeliyle La Liga devi Real Madrid'e giden Arda Güler, yeni kulübüyle 6 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yıldızın bu anları sırasında sarı-lacivertli genç oyuncu Yiğit Efe Demir, gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

07 Temmuz 2023 | 18:40
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