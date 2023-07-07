Arda Güler formayı giydi şovunu yaptı!
Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, basınını önüne çıktı ve futbol resitali sundu. İşte o anlar...
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