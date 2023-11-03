Ali Koç'tan A Spor'a özel açıklama: Güzel bir maç olsun
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili de konuşan Başkan Koç, "Cumartesi güzel bir maç olsun. Taraftar maçın sonuna kadar takımı desteklesin." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:55
Ali Koç'tan A Spor'a özel açıklama: Güzel bir maç olsun 03 Kasım 2023 | 12:00
00:14
Dusan Tadic İsmail Kartal'ın oğluyla balık tuttu! 31 Ekim 2023 | 12:00
01:53
Toroğlu yorumladı! Ferdi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı? 29 Ekim 2023 | 12:00
01:11
Toroğlu: Böyle bir maçta ne konuşacağız? 29 Ekim 2023 | 12:00
01:22
F.Bahçe'de dikkat çeken istatistik! İlk 15 dakikada... 24 Ekim 2023 | 12:00
00:37
Fenerbahçeli o isme dikkat çekti! 23 Ekim 2023 | 12:00
02:04
"Hem çalıyor hem oynuyor" 22 Ekim 2023 | 12:00
01:33
F.Bahçeli cevherlere yakın takip! 21 Ekim 2023 | 12:00