Fenerbahçeli bir taraftar, takımı için kurşun döktürdü!
Son dakika spor haberi: Ankara'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, nazar değdiğini düşündüğü sarı-lacivertli takım için kurşun döktürdü. İşte o anlar... (FB spor haberi)
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