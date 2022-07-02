Fenerbahçeli Attila Szalai'dan transfer açıklaması!
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, Partizan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Szalai, "Bu sezon öncesi kampı daha çok taktik mentaliteye uyum sağlamak için yapılıyor. Bu anlamda iyi gidiyoruz. Ofansif ve defansif olarak iyi bir yoldayız. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Transferle ilgili konuşan Szalai, "Tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Fenerbahçe için her şeyimi vermek istiyorum, bunun için çabalıyorum. Transferimle ilgili yorum yapmak istemiyorum" şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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