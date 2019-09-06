06 Eylül 2019, Cuma

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Adil Rami: Sahada savaşmak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, sarı-lacivertli takımdaki ilk izlenimlerini paylaştı. Kulüp televizyonuna açıklamalar yapan savunma oyuncusu, "Çalışmalarımız gayet yoğun bir şekilde ilerliyor. Buradaki atmosferi beğendiğimi ifade edebilirim." dedi.
06.09.2019

Maç oynamayı özlemiş durumda olduğunu belirten Rami "Trabzonspor maçında oynayamadım çünkü idman halindeydim. Buraya 10 sene önce de gelmiştim. Buradaki atmosferi gayet iyi biliyorum. Buradaki maçı izledikten sonra harika bir atmosfer vardı. Taraftarın oluşturmuş olduğu ambiyans süperdi. Ben de takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Doğal ve eğlenceli bir karakter olduğunu söyleyen Adil Rami, "Ben doğallıktan yanayım. Bu eğlenceli kişiliğin de takıma pozitiflik vereceğini düşünüyorum. Tabii ki saha içerisinde daha farklı bir insan olabiliyorum. Bir nevi başka bir insana dönüşüyorum. Daha gaddar, daha defansif kimliğimi ortaya çıkaran bir kostüm giyiyorum ve sahada bu şekilde devam etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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