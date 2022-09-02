Fenerbahçe'den Michy Batshuayi hamlesi!
Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Nottingham Forest'a transferi direkten dönen Michy Batshuayi için Chelsea ile görüşmelere başladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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