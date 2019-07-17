17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo harekatı

Fenerbahçe, Marsilya'dan Luiz Gustavo'nun transferini Eljif Elmas'ın satışından gelecek parayla bitirmeyi planlıyor.
17.07.2019

Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! 17.07.2019
Fenerbahçe'den Diego Costa atağı! Fenerbahçe'den Diego Costa atağı! 16.07.2019
Deniz Türüç için flaş açıklama! G.Saray ve F.Bahçe... Deniz Türüç için flaş açıklama! G.Saray ve F.Bahçe... 16.07.2019
Luiz Gustavo ve Radamel Falcao Türkiye'ye gelecek mi? Luiz Gustavo ve Radamel Falcao Türkiye'ye gelecek mi? 16.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Eljif için Napoli en ideal takım "Eljif için Napoli en ideal takım" 16.07.2019
Fenerbahçe'de kritik toplantı Fenerbahçe'de kritik toplantı 16.07.2019
Fenerbahçe Mahmut ve İrfan'ı istiyor "Fenerbahçe Mahmut ve İrfan'ı istiyor" 15.07.2019
Fenerbahçe'de kritik toplantı Fenerbahçe'de kritik toplantı 15.07.2019
Michael Frey Çaykur Rizespor'da Michael Frey Çaykur Rizespor'da 15.07.2019
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe Beko Transferin hızlı takımı Fenerbahçe Beko 14.07.2019
Fenerbahçe'den Rodrigues paylaşımı Fenerbahçe'den Rodrigues paylaşımı 14.07.2019
Michael Frey Çaykur Rizespor'da Michael Frey Çaykur Rizespor'da 14.07.2019
Fenerbahçe aşkı engel tanımadı Fenerbahçe aşkı engel tanımadı 14.07.2019
Sıradaki hedef Ndiaye Sıradaki hedef Ndiaye 14.07.2019
Garry Rodrigues: Amacım şampiyon olmak Garry Rodrigues: "Amacım şampiyon olmak" 14.07.2019
Fenerbahçe Rodrigues'i açıkladı Fenerbahçe Rodrigues'i açıkladı 14.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 9 isim kafilede yok
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Comolli'ye talip çıktı
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı ücret
Cimbom'a Çin piyangosu! Diagne'yi istiyorlar
Fenerbahçe'de varsa yoksa Kolarov
Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör