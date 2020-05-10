Fenerbahçe'den kritik hamle

Finansal sorunlar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'den önemli bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, döviz cinsindan borçlarını Türk Lirası'na çevirerek yaklaşık 5 milyon dolar kar elde etti.

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