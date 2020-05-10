10 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde son dönemde Nenad Bjelica'nın ismi öne çıksa da son yapılan yönetim kurulu toplantısında ibre yeniden Erol Bulut'a döndü.
10.05.2020
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