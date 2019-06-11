Fenerbahçe'de transfer harekatı

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bütün mevkilere oyuncu bakarken Fejsa ve Kolarov'un transferlerinde sona gelindi. İşte transfer harekatının detayları...