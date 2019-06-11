11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de transfer harekatı
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bütün mevkilere oyuncu bakarken Fejsa ve Kolarov'un transferlerinde sona gelindi. İşte transfer harekatının detayları...
11.06.2019
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