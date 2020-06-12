12 Haziran 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Belözoğlu: Ziraat Türkiye Kupası olmazsa olmazımız

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, geleceğin takımını kurmak istediklerini söyledi. Tecrübeli orta saha, bu sezon en önemli hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirtti.
12.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Ziraat Türkiye Kupası olmazsa olmazımız "Ziraat Türkiye Kupası olmazsa olmazımız" 12.06.2020
Kadıköy'de hedef yeni bir başlangıç Kadıköy'de hedef yeni bir başlangıç 12.06.2020
Kadıköy'de hedef yeni bir başlangıç Kadıköy'de hedef yeni bir başlangıç 11.06.2020
Samandıra'da yeni dönem Samandıra'da yeni dönem 11.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar ayrıldı 11.06.2020
Fenerbahçe'de corona virüsü testleri negatif Fenerbahçe'de corona virüsü testleri negatif 11.06.2020
Selahattin Baki: Futbolda son 2 yılda hatalar yapıldı Selahattin Baki: Futbolda son 2 yılda hatalar yapıldı 11.06.2020
Fenerbahçe tribününde özel isimler Fenerbahçe tribününde özel isimler 10.06.2020
Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması 10.06.2020
Fenerbahçe'den altyapıya Tahir Karapınar hamlesi Fenerbahçe'den altyapıya Tahir Karapınar hamlesi 10.06.2020
Mahcup etmeyeceğini düşünüyorum "Mahcup etmeyeceğini düşünüyorum" 09.06.2020
Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup 09.06.2020
Tahir Karapınar geçiş süreci için görev alacak "Tahir Karapınar geçiş süreci için görev alacak" 09.06.2020
Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor 09.06.2020
F.Bahçe'nin başına Abdullah Avcı geçerse kimse şaşırmasın "F.Bahçe'nin başına Abdullah Avcı geçerse kimse şaşırmasın" 08.06.2020
Caner ve Gökhan Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar "Caner ve Gökhan Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar" 08.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor! İşte kareler
Hasan Kartal oyuncusu için bunu dedi! "Eğer giderse yedek kalır"
Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sona mı eriyor? Aşıda flaş gelişme
Süper Lig resmen başlıyor! İşte yeni dönemde alınan önlemler ve yeni kurallar
İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a transferde sürpriz isim
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecekti! Yıldız isim takımından ayrılıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör