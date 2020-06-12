Emre Belözoğlu: Ziraat Türkiye Kupası olmazsa olmazımız

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, geleceğin takımını kurmak istediklerini söyledi. Tecrübeli orta saha, bu sezon en önemli hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirtti.

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