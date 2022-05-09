Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek üzere Portekiz'e gitti. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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