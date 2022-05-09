FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Luiz Gustavo dönemi bitiyor! İstanbul'da kalacak
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Luiz Gustavo takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertli kulüp yıldız isimle yola devam etmek istemiyor. Detayları A Spor yorumcusu Volkan Demir aktardı. Demir, "Gustavo İstanbul'da kalabilir. Eğer maaş problemini çözebilirlerse İstanbul'da kalma ihtimali var ama Fenerbahçe'de kalmayacak." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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