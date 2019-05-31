31 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Brahimi transferinde kötü haber geldi. İç ve dış piyasada birçok oyuncu ile temas halinde olan sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu ikna edemedi.
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Brahimi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin transfer listesinin en tepedeki isimlerinden olan Yacine Brahimi'den sarı-lacivertil takıma kötü haber geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre Brahimi, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifi reddetti.
31.05.2019
Fenerbahçe'ye Brahimi transferinde kötü haber geldi. İç ve dış piyasada birçok oyuncu ile temas halinde olan sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu ikna edemedi.
Portekiz'in O Jogo gazetesi, Brahimi'nin Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini yazdı.
Porto ile sözleşmesini yenilemeyip ayrılma kararı alan Brahimi, bir süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerin yoğun bir ilgisi vardı. Fenerbahçe dışında birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Brahimi'ye sarı lacivertlilerin 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.
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