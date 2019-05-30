30 Mayıs 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den hücuma takviye arayışı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Olimpiakos'lu Kostas Fortounis'in ardından Barcelona'da forma giyen Rafinha'yı da gündemine aldı.
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