29 Mayıs 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de istikrarın adı Hasan Ali Kaldırım

Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonunu 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de en fazla forma giyen futbolcu Hasan Ali Kaldırım oldu. İşte sarı lacivertli takımda futbolcu istatistikleri...
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