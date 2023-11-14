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Fenerbahçe'den gitti yeni takımında coştu! Rossi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve sonrasında ABD'ye Colombus'a transfer olan Rossi yeni tkaımında adeta şov yaptı. İşte o anlar...

14 Kasım 2023 | 11:24
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