Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa kararı!
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, sarı lacivertli kulübün Süper Kupa maçına U-19 takımıyla gideceğini açıkladı.
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