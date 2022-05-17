Fenerbahçe'den Eren Elmalı hamlesi! Resmi görüşmelere başlandı
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sol bek bölgesine takviye için Kasımpaşa’dan Eren Elmalı için resmi temaslara başladı. Bu konuda yaşanan gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar…
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