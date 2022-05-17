Fenerbahçe'de kritik Jorge Jesus görüşmesi! İşte yaşanan o gelişme
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler ile Jorge Jesus arasındaki belirleyici zirvede olumlu bir sonuç alınırsa Portekizli teknik adam İstanbul'a davet edilecek. Yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
F.Bahçe'de kritik Jorge Jesus görüşmesi! 17 Mayıs 2022 | 12:00
01:23
Kanarya'nın ilgilendiği yıldıza sert sözler! 16 Mayıs 2022 | 12:00
01:54
İşte Fenerbahçe'de hayal edilen golcü! "Belirleyici nokta..." 16 Mayıs 2022 | 12:00
00:50
Demirel'den Fenerbahçe sözleri! 16 Mayıs 2022 | 12:00
01:33
Kartal taraftarın tepkisini değerlendirdi! "Son 5 dakika..." 15 Mayıs 2022 | 12:00
00:32
Toroğlu: Kartal kanayan yaraları kesti! 15 Mayıs 2022 | 12:00
01:49
Toroğlu değerlendirdi! Serdar'ın pozisyonu penaltı mı? 15 Mayıs 2022 | 12:00
01:05
Toroğlu'dan flaş sözler! "Kartal'ın başarısı..." 15 Mayıs 2022 | 12:00