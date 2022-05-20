FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus İstanbul'a davet edildi! İşte geleceği gün
Fenerbahçe yönetimi tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus ile görüşmelerini devam ettiriyor. Sarı lacivertli kulüp Portekizli teknik direktörü görüşme için İstanbul'a çağırdı. A Spor yorumcusu Volkan Demir detayları açıkladı. Demir, "Jesus'un ailesi Türkiye'de olmak çok istemiyor ama yönetim Jesus'u çevreyi görmesi için çağırdı. Jorge Jesus Cumartesi ya da Pazar günü İstanbul'a gelirse şaşırmam." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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