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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un maestrosu için harekete geçti. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Guilherme'yi, sarı lacivertli yönetim resmen istedi. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.
03.01.2020

Fenerbahçe'den flaş golcü hamlesi!

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