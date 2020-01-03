Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un maestrosu için harekete geçti. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Guilherme'yi, sarı lacivertli yönetim resmen istedi. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.