02 Ocak 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'den flaş golcü hamlesi!
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Menajerler, Sportif Direktör Damien Comolli'ye Kamerunlu futbolcu Clinton N'jie'yi sundu. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Transfer Raporu'na bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı.
02.01.2020
Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Lyon'la geçirdiği 3 sezonun ardından Tottenham'la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016'da ise Marsilya'ya gitmişti.
N'Jie'nin Fransız ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı isim geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı 3 gol, 2 asist yaptı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! "Cenk'in yerinde olsam..."
- Badou Ndiaye Trabzonspor'da
- Yargıtay şike davası kararını bozdu!
- Fenerbahçe'de Welinton için takas formülü
- Ali Sürmen'den dayanışma çağrısı
- Fenerbahçe'nin gözü 16'lık stoperde!
- Sabah Sporu - 02/01/2020
- Son Sayfa - 01/01/2020
- Ajdin Hasic'e iki dev talip!
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...