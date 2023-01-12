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Fenerbahçe'de yeni transfer Samet Akaydın ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Samet Akaydın ise ilk idmanına çıktı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

12 Ocak 2023 | 11:42
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