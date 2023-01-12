Fenerbahçe'de yeni transfer Samet Akaydın ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Samet Akaydın ise ilk idmanına çıktı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:26
F.Bahçe'de Samet Akaydın ilk antrenmanına çıktı 12 Ocak 2023 | 12:00
00:50
Samet Akaydin için flaş sözler! 11 Ocak 2023 | 12:00
02:00
Jesus'un sistemi neden çöktü? 09 Ocak 2023 | 12:00
00:44
Toroğlu'dan F.Bahçeli oyuncuya sert eleştiri! "Baba çok yorgun" 08 Ocak 2023 | 12:00
00:51
Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Bu maçla F.Bahçe kariyeri bitmiştir" 08 Ocak 2023 | 12:00
06:52
Ali Koç G.Saray derbisi sonrası konuştu! 08 Ocak 2023 | 12:00
01:24
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "45 dakikada..." 08 Ocak 2023 | 12:00
05:28
İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi son durum 08 Ocak 2023 | 12:00