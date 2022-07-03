Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampta sürdüren Fenerbahçe, günü tek antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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