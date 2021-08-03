03 Ağustos 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya sistem eleştirisi! "Denemesi gerekirdi"

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu süreçte 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-lacivertliler bu mücadelelerden 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken; A Spor yorumcusu Reha Kapsal teknik direktör Vitor Pereira'yı değerlendirdi. Kapsal, "Fenerbahçe formasyon olarak 3-4-2-1 oynuyor. Pereira 2'li santforu hiç denemedi, B planı olmalı. 4'lü sistemleri hazırlık evresinde denemesi gerekirdi" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
03.08.2021
ABONE OL

DİĞER
Pereira'ya sistem eleştirisi! Denemesi gerekirdi Pereira'ya sistem eleştirisi! "Denemesi gerekirdi" 03.08.2021
Flaş Ozan Tufan gelişmesi! Vitor Pereira... Flaş Ozan Tufan gelişmesi! Vitor Pereira... 03.08.2021
F.Bahçe'nin orta sahası baş ağrıtır "F.Bahçe'nin orta sahası baş ağrıtır" 02.08.2021
Eksikliklere dikkat çekti! F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi Eksikliklere dikkat çekti! F.Bahçe'ye flaş transfer önerisi 01.08.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Flaş Pereira yorumu! İhtiyacı olan şey... Flaş Pereira yorumu! "İhtiyacı olan şey..." 01.08.2021
Mesut Özil orman yangınlarına sessiz kalmadı! Mesut Özil orman yangınlarına sessiz kalmadı! 30.07.2021
Flaş F.Bahçe sözleri! Ayağı yere basmıyor Flaş F.Bahçe sözleri! "Ayağı yere basmıyor" 30.07.2021
Ali Koç Olağan Genel Kurul'da konuştu! Ali Koç Olağan Genel Kurul'da konuştu! 28.07.2021
Flaş F.Bahçe tespiti! Kadrodaki en büyük sıkıntı... Flaş F.Bahçe tespiti! "Kadrodaki en büyük sıkıntı..." 28.07.2021
Schmidt F.Bahçe'den teklif aldı mı? Schmidt F.Bahçe'den teklif aldı mı? 27.07.2021
Maçı böyle yorumladı! F.Bahçe geçen seneden farklı olarak... Maçı böyle yorumladı! "F.Bahçe geçen seneden farklı olarak..." 27.07.2021
F.Bahçe'nin gündeminde Kaan Ayhan için çarpıcı sözler! Tamamen yanlış olur F.Bahçe'nin gündeminde Kaan Ayhan için çarpıcı sözler! "Tamamen yanlış olur" 25.07.2021
Flaş transfer yorumu! Hiç mantıklı gelmiyor! Flaş transfer yorumu! "Hiç mantıklı gelmiyor!" 24.07.2021
F.Bahçe için flaş sözler! Süper Lig'de... F.Bahçe için flaş sözler! Süper Lig'de... 24.07.2021
F.Bahçe'de Pereira 2 transfer istedi! Milli oyuncu listeye alındı F.Bahçe'de Pereira 2 transfer istedi! Milli oyuncu listeye alındı 23.07.2021
F.Bahçe'de kadro dışı sonrası ilk görüntüler! F.Bahçe'de kadro dışı sonrası ilk görüntüler! 23.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı Çubuklu'yu giyecek
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...
Süper Lig ekiplerinden 'Orman Projesi'ne destek!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvetini buldu! PSG, Leipzig, Monaco, Leeds ve Nantes'ın ardından...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör