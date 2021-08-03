Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya sistem eleştirisi! "Denemesi gerekirdi"

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu süreçte 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-lacivertliler bu mücadelelerden 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken; A Spor yorumcusu Reha Kapsal teknik direktör Vitor Pereira'yı değerlendirdi. Kapsal, "Fenerbahçe formasyon olarak 3-4-2-1 oynuyor. Pereira 2'li santforu hiç denemedi, B planı olmalı. 4'lü sistemleri hazırlık evresinde denemesi gerekirdi" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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