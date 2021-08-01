Fenerbahçe'de Vitor Pereira için flaş yorum! "İhtiyacı olan şey..."

Gelecek yıl için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Greuther Fürth ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertliler 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken yeni sezon öncesi taraftarına umut verdi. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin performansını ve teknik direktör Vitor Pereira'yı değerlendirdi. Kapsal, "Vitor Pereira yeni bir oyun felsefesiyle sahaya çıkıyor. Zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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