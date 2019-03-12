12 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de hedef 2'de 2
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 28. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi oynanacak 2 maçta 6 puan hedefliyor...
12.03.2019
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