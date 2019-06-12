12 Haziran 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'de Kolarov harekatı
Kadro güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Roma'nın tecrübeli sol beki Kolarov ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
12.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni
- Erman Toroğlu'ndan flaş ilk yarı yorumu!
- Trabzonspor'dan Didier Ndong hamlesi
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! İzlanda...
- Galatasaray'ın borcu açıklandı
- Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni
- Galatasaray'da flaş gelişme!
- Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz umut verdi
- Milli kaleci Altay Bayındır'a çirkin saldırı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"